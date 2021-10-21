2021/10/21 | 23:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعربطت دراسة جديدة أجراها علماء في مركز تافتس نيو إنغلاند الأمريكي، بين وجود "فيتامين د" بمعدلاته الطبيعية في الجسم، وبين منع الإصابة بالسمنة والمساهمة في خفض الوزن.وأوضحت الدراسة أن انخفاض معدل "فيتامين د" في الجسم قد يرفع احتمالية الإصابة بالسكري وزيادة دهون الجسم، ويؤدي كذلك لتراكم الأنسجة الدهنية حول البطن، فضلًا عن التسبب في زيادة الوزن بسرعة.ونوهت وفقاً لمجلة "ميدي سيركل" الطبية، إلى أن انخفاض هذا الفيتامين يتسبب في مشكلات صحية أخرى كارتفاع الدهون الثلاثية وارتفاع مستويات الكوليسترول، وحدوث اضطرابات في عملية التمثيل الغذائي.وأشارت إلى أن "فيتامين د" الذي يستمد بشكل رئيسي من أشعة الشمس مسؤول عن الأداء الطبيعي لتطور العضلات والأعصاب، لذا يؤدي نقصه لظهور أمراض العظام أو العضلات أو التنكس العصبي.وأضافت أن هذا الفيتامين هو الوحيد القابل للذوبان في الجسم، وهو مسؤول عن امتصاص عنصري الكالسيوم والفوسفور المهمين لتمتين الهيكل العظمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: هذا الفيتامين يمنع السمنة ويساهم في انخفاض الوزن) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: هذا الفيتامين يمنع السمنة ويساهم في انخفاض الوزن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).