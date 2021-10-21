بعد نفيه.. قائد عمليات الأنبار يعلن صد تعرض لداعش قرب الرطبة

2021/10/21 | 23:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن قائد عمليات الأنبار الفريق قوات خاصة الركن ناصر الغنام، الخميس، صد هجوم لداعش على إحدى النقاط الأمنية بالقرب من قضاء الرطبة، بعد نفيه لأنباء تعرض محافظة الأنبار اليوم لهجوم، في أحد المحادثات عبر تطبيق الواتساب.

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وقال الغنام في تدوينة تابعها "ناس"، (21 تشرين الأول 2021)، إنه "تعرضت إحدى النقاط الأمنية لهجوم شنه داعش في قرية الدراعمة قرب الرطبة، وتصدت له قطعاتنا ببسالة".

وأضاف، أن "القوات الأمنية اردت أحد الإرهابيين المهاجمين قتيلا بدون أية خسائر في صفوف القوات الأمنية".

وقبل دقائق قليلة من كتابة هذا الخبر، نفى قائد عمليات الأنبار الفريق الركن ناصر الغنّام، الخميس، أنباء مهاجمة عناصر من تنظيم داعش لقرى في محافظة الأنبار.

ودحض قائد العمليات ما اُشيع عن قيام عناصر ينتمون إلى التنظيم بشن هجمات في المحافظة.

تأكيد قائد العمليات جاء في إحدى مجموعات الواتساب العراقية، وبشكل مقتضب قال "لا يوجد أي هجوم لداعش على قرى في الأنبار".

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