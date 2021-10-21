2021/10/21 | 23:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد عمليات الانبار ناصر الغنام:

تعرض لداعش على احدى نقاطنا في قرية الدراعمة

قرب الرطبة تصدت له قطعاتنا ببسالة

واردت احد الارهابيين المهاجمين قتيلا بدون اي خسائر في قواتنا

حفظ الله رجالنا الابطال ونصرهم بنصره يالله

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يشن هجوما على نقطة أمنية في الانبار) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يشن هجوما على نقطة أمنية في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).