الهجرة الدولية تعلن خلو سجلاتها من أي طلب عراقي للعودة الطوعية للبلاد

2021/10/21 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الخميس، خلو سجلاتها من أي طلب عراقي راغب بالعودة الطوعية للبلاد.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "سفير جمهورية العراق في العاصمة النرويجية أوسلو علي ياسين محمد كريم استقبل، اليوم، رئيس منظمة الهجرة الدولية الجديدة في مملكة النرويج فاتو ديالو نديايي ومساعدها ايميل اندرسون، في مقر السفارة".

وأضاف البيان ان "السفير رحب بالضيفين، ومن جانبيهما هنّأ الضيفان السفير لمناسبة تسنمه منصبه"، مشيرا الى ان "نديايي اوجزت تعريفاً بسيطاً عن المنظمة وعملها ونشاطاتها الأخيرة في ساحة عمل البعثة، وحجم الخدمات المقدمة، وآليات العودة الطوعية للمهاجرين".

ولفت البيان الى ان "السفير ناقش آليات العمل بالعودة الطوعية وفيما إذا كان هناك عراقيين مسجلين في المنظمة ضمن برنامج العودة الطوعية"، مبينا ان "ممثلة منظمة الهجرة نيايي اكدت عدم وجود أي مواطن عراقي حاليا مسجل ضمن برنامج العودة الطوعية وان جميع الملفات السابقة بخصوص العودة الطوعية قد حُسمت".

واختتم البيان انه "في نهاية اللقاء، أعرب الضيفان عن شكرهما السفير، مع الإشادة بدور السفارة بالتعاون في مجال تسهيل قضايا المواطنين العراقيين الراغبين بالعودة الطوعية إلى العراق، راجين دوام التعاون المتبادل في قضايا العودة الطوعية بما يخدم مصالح أبناء الجالية العراقية".

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