2021/10/21 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلنت مديرية شرطة ديالى، الخميس، القاء القبض على امرأة اقدمت على قتل زوجة زوجها الثانية (ضرتها).وقال الناطق الرسمي بأسم المديرية العميد نهاد المهداوي في بيان، انه"تم القاء القبض على امرأة اقدمت على قتل زوجة زوجها الثانية بواسطة الخنق باليد حتى الموت في مناطق جنوب مدينة بعقوبة".واضاف، ان"عملية التحقيق كانت بإشراف مباشر من قبل مدير شرطة ديالى اللواء الحقوقي حامد خليل الشمري وتنفيذ قسم مكافحة الاجرام واستمرت لعدة ايام بسبب غموض الجريمة حتى توصلت اللجنة التحقيقية بالحادث الى الفاعل وهي زوجة الزوج الاولى التي نُفذت الجريمة واعترفت بذلك بدائياً وقضائياً وجاء كشف الدلالة مطابقاً للفعل الاجرامي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها وتقديمها للقضاء لتنال جزائها العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امرأة تختق ضرتها حتى الموت في محافظة ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امرأة تختق ضرتها حتى الموت في محافظة ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).