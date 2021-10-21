2021/10/21 | 23:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام، الخميس، عن مقتل عنصر في "داعش" بصد تعرض للتنظيم قرب الرطبة غربي المحافظة.

وقال الغنام في بيان، إن "هناك تعرضاً لداعش على احدى نقاطنا في قرية الدراعمة قرب الرطبة تصدت له قطعاتنا ببسالة".

وأضاف "اردت احد المهاجمين قتيلا بدون اي خسائر".

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