2021/10/21 | 23:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3l18RMeot4M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحايد | عماد باجلان: الكاظمي والحلبوسي قد يجدد لهما والرئاسة مرشحها ملا بختيار) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحايد | عماد باجلان: الكاظمي والحلبوسي قد يجدد لهما والرئاسة مرشحها ملا بختيار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).