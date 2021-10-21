السودان.. عشرات الإصابات بـ

2021/10/21 | 23:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة السودانية، الخميس، إصابة 35 شخصا خلال تظاهرات مؤيدة للحكم المدني في ولاية الخرطوم.

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