إيران تعلق على الانتخابات العراقية

2021/10/21 | 23:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبرت إيران، الخميس، الانتخابات العراقية مؤشراً على مدى النضوج الفكري والثقافي العميق والزاخر الذي يتمتع به شعب العراق.

وقال مستشار “قائد الثورة الاسلامية” للشؤون الدولية خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي في طهران، بحسب وكالة “فارس”، إن “العلاقات القائمة بين الشعبين الايراني والعراقي قل نظيرها في العالم”؛ مبينا ان “هذه الاواصر معمقة وعريقة”.

وأضاف أن “ايران مستعدة لدعم الحكومة والشعب العراقيين”؛ معربا عن ارتياحه “للتعاون البلدين في المجالات الجامعية ايضا”.

وبشأن الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا في العراق، قال ولايتي إن “هذا الاستحقاق القانوني مؤشر على مدى النضوج الفكري والثقافي العميق والزاخر الذي يتمتع به شعب العراق”؛ معربا عن امله بأن “تفضي الانتخابات البرلمانية العراقية الى نتائج للدفع بعملية الازدهار في هذا البلد اكثر فأكثر”.

وكان المتحدث باسم الوزارة الخارجیة الايرانية سعید خطیب زاده، هنأ مؤخراً، الحکومة والشعب ونواب البرلمان المنتخبین، بنجاح اجراء الانتخابات البرلمانیة العراقیة.

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