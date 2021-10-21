الرافدين يعلن صرف رواتب هذه الوزارة

2021/10/21 | 23:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، الخميس، رفع رواتب منتسبي وزارة الدفاع الموطنة رواتبهم مع المصرف.

وقال المصرف في بيان اليوم، (21 تشرين الاول 2021)، انه "تم رفع رواتب منتسبي وزارة الدفاع الموطنة رواتبهم مع مصرف الرافدين".

وأضاف "بإمكانكم الآن استلام راتبكم من منافذ الصرف المعتمدة (كي كارد) والمنتشرة في عموم العراق او من فروع المصارف".

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