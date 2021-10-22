نساء حلبجة بكردستان العراق في مراكز قيادية برغم العقبات

2021/10/22 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حلبجة (العراق)-(أ ف ب) – كادت رئيسة بلدية حلبجة كويستان فرج تفقد حياتها بطلقة نارية، لكن كونها امرأة أنقذها.في بلد لا تزال فيه المساواة بين الجنسين حلماً بعيداً، وفي مدينتها الواقعة في إقليم كردستان، تحتل النساء مراكز عدة في السلطة المحلية.وتتولى عشرات النساء مناصب مهمة في الإدارة المحلية في حلبجة […]

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