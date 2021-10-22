الرافدين يعلن صرف رواتب منتسبي وزارة الدفاع

2021/10/22 | 00:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الخميس، صرف رواتب منتسبي وزارة الدفاع.

وقال الرافدين في بيان انه "تم رفع رواتب منتسبي وزارة الدفاع الموطنة رواتبهم مع مصرف الرافدين".

واضاف، "بإمكانكم الآن استلام راتبكم من منافذ الصرف المعتمدة (كي كارد) والمنتشرة في عموم العراق او من فروع المصارف".

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