2021/10/22 | 00:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FBNbuslo1jA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمود خوشناو: الاطار القانوني الدستوري الذى حددها قانون الانتخابات وقانون المفوضية يجب الأخذ بها) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمود خوشناو: الاطار القانوني الدستوري الذى حددها قانون الانتخابات وقانون المفوضية يجب الأخذ بها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).