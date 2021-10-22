انظروا إلى أنفسكم في المرآة قبل أن تهاجموا مهرجان الجونة

2021/10/22 | 00:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إن الجمال ليس قباحة يا سادة، لكن القباحة هي فكركم المريض الذي يظلم المرأة ويبيح ضربها وإهانتها وظلمها وقهرها نفسياً وجسدياً.

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