"واتساب" يضيف زرًا جديدًا لمكالمات الفيديو والصوت.. تعرف على خصائصه

2021/10/22 | 00:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشف تطبيق "واتساب" التابع لشركة "فيسبوك"، عن إضافة زر جديد يحسن المحادثات الجماعية بصورة كبيرة ويزيد من متعتها، ويتعلق بمكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية الجماعية، حيث أصبح متاحا الآن على نطاق واسع بمجرد التحديث.وأصبح بإمكان المستخدمين الآن الاتصال بمجموعة "واتساب" والانضمام إلى المكالمات الجارية عبر نافذة الدردشة الجماعية، ويمكن الانضمام إلى مكالمات الفيديو الجماعية مباشرة من علامة تبويب الدردشة.ويتيح الزر الجديد التواصل تلقائيا مع مجموعاتك دون مجهود بنقرة واحدة، والاتصال بمجموعة واتساب أو الانضمام إلى مكالمة من الدردشة نفسها، كما يقدم الزر الجديد نغمة رنين مميزة أخف.وعند إجراء مكالمة سيظهر الإشعار المعاد تصميمه الآن باسم المجموعة، بدلا من إدراج المشاركين، وسيتمكن الأشخاص في المجموعة فقط من الانضمام إلى المكالمة، كما ستظهر المكالمة أيضا في قائمة الدردشة، بحيث يمكنك بسرعة وسهولة معرفة المجموعات التي لديها مكالمات جارية.

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