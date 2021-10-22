باكستان تطلع طالبان على الخطوات اللازمة لنيل الاعتراف الدولي

2021/10/22 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير خارجية طالبان أمير خان متقي (الثاني من اليمين) مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي (الثالث من اليسار) في كابول.© وزارة الخارجية الباكستانية/AFP – كابول (أ ف ب) – أعطى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الخميس قادة طالبان الجدد في كابول نصائح حول كيفية الحصول على اعتراف دولي وذلك خلال زيارة […]

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