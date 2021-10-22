موناكو يعود بفوز ثمين من ايندهوفن ويتصدر المجموعة الثانية بالدوري الاوروبي

2021/10/22 | 00:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ عاد موناكو الفرنسي بفوز ثمين من أرض مضيفه بي أس في أيندهوفن الهولندي (2-1) الخميس ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في الدوري الأوروبي.افتتح الهولندي مايرون بوادو باب التسجيل لموناكو في الدقيقة 20 وعادل كودي غابكو النتيجة لأيندهوفن في الدقيقة 59 قبل أن يحرز سفيان ديوب هدف الفوز للفريق الفرنسي في الدقيقة 89 من عمر المباراة.وارتقى موناكو بهذا الفوز إلى صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن ريال سوسييداد الإسباني الذي فاز خارج ارضه على شتورم غراتس النمساوي بهدف وحيد سجله السويدي ألكسندر إيزاك في الدقيقة 69.وتجمّد رصيد أيندهوفن عند 4 نقاط في المركز الثالث في حين تذيل شتورم غراتس الترتيب من دون نقاط بعد أن تكبد خسارته الثالثة على التوالي./انتهى9

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