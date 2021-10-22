انتصار أول لنابولي في

2021/10/22 | 00:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق نابولي، متصدر الدوري الإيطالي، أول فوز له في الدوري الأوروبي، "يوروبا ليغ"، هذا الموسم، فيما اكتفى مرسيليا الفرنسي بالتعادل الثالث على التوالي.

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