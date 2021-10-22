حوار بين ثيسبس ومارك راندولف - غوث زرقي

2021/10/22 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غوث_زرقي -ثيسبس: أنا بستاني في هذا الركح، أنا من زرع في هذا المكان شخصيات هملت، فاوست، أوديب وهرقل، قضيت وقتا لبأس به وأنا أعتني بها بكياني ووجداني، أهديتها ذاكرتي، تجاربي وحواسي.



أراها تنمو هنا في ذاتي، فأسقيها من مخيلتي ومن ثم أضيف لها أفكارا عضوية لتشتد ملامحها ، أهديتها أشعة المصابيح المعلقة في السقف التقني، أهديتها روحا من آهاتي المتتالية، ساعدتها في القضاء على الكليشيهات المتطفلة التي تنمو حولها.



لقد ......





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