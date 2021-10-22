الملكة إليزابيث الثانية أمضت ليلة في المستشفى

2021/10/22 | 01:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قصر باكنغهام أنّ ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية البالغة من العمر 95 عاماً، أمضت ليلة الأربعاء-الخميس في المستشفى بعد أن نصحها الأطبّاء بالراحة وبإلغاء زيارة لإيرلندا الشمالية، مؤكّداً أنّها عادت إلى مقرّ سكنها ومعنوياتها مرتفعة.

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