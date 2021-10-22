صورة مؤلمة لأب سوري وابنه تفوز بجائزة دولية

2021/10/22 | 01:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فازت صورة قوية لأب سوري بساق واحدة ويحمل طفله المولود بدون أطراف سفلية أو علوية بصورة العام لجوائز سيينا الدولية للصور لعام 2021.

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