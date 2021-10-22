تطوير القدرات العسكرية العراقية

2021/10/22 | 02:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف يدعم التحالف الدولي القوات الأمنية العراقية؟

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