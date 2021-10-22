معارك المستقبل تقترب من الحاضر

2021/10/22 | 03:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واحدة من التحديات الكبرى التي سوف نواجهها نحن البشر في هذا القرن سوف تكون القدرة على الموائمة بين المنافع الكثيرة التي يجلبها الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه المضار، وخاصة الحفاظ على الخصوصية والاستقلالية وقيمة العنصر البشري، كما يقول المؤرخ والمفكر الإسرائيلي يوفال نوا هراري.

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