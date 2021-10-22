اكتشاف منحوتات لرؤوس بشرية وحيوانات في موقع أثري عمره 11 ألف عام

2021/10/22 | 03:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر علماء آثار في تركيا على أدلة تشير إلى أن موقعا يعود تاريخه إلى 11 ألف عام استخدم لتنظيم مواكب احتفالية تمر عبر مباني تحتوي على أعمدة على شكل فطر ومنحوتات لرؤوس بشرية.

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