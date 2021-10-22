2021/10/22 | 04:42 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إثر حادث سير (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

نعى عدد من الشعراء والأكاديميين والصحفيين في مواقع التواصل الاجتماعي، الشاعر الشعبي سمير صبيح الذي توفي إثر حادث سير فجر اليوم.

وقال أصدقاء صبيح عبر منشورات في "فيسبوك"، وتابعها "ألترا عراق"، إن "الشاعر الشعبي سمير صبيح توفي في حادث سير بمحافظة واسط فجر اليوم الجمعة".

وسمير صبيح، يعد واحدًا من أبرز الشعراء الشعبيين في العراق، وينتمي إلى ما يسمى بـ"جيل شعراء الثمانينيات"، وكتب العديد من الأغاني العراقية، فضلًا عن تقديم البرامج الشعرية في القناة الرسمية.

اقرأ/ي أيضًا:

وفاة الشاعر عادل محسن

وفاة الشاعر صباح الهلالي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموت يغيّب الشاعر العراقي سمير صبيح) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموت يغيّب الشاعر العراقي سمير صبيح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).