مقتل سيدة خلال تصوير فيلم أميركي من بطولة أليك بالدوين

2021/10/22 | 04:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الأميركية مقتل امرأة وإصابة شخص آخر بجروح في إطلاق نار حصل عن طريق الخطأ الخميس أثناء تصوير فيلم من بطولة أليك بالدوين في مدينة "سانتا في"، عاصمة ولاية نيو مكسيكو (جنوب غرب).

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