مجموعة العمل المالي الدولية تضع تركيا على

2021/10/22 | 05:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعت مجموعة العمل المالي (غافي) الدولية، الخميس، تركيا تحت المراقبة بسبب قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

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