مخدرات وسلاح ومخالفات.. فيديو يقود صاحبه للاعتقال في السعودية

2021/10/22 | 05:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات السعودية، الخميس، مواطنا ظهر في مقاطع فيديو متباهيا بتعاطي المخدرات.

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