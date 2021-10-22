2021/10/22 | 06:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت 43 دولة عن "قلقها" إزاء الانتهاكات التي يتعرّض لها الإيغور في إقليم شينجيانغ الصيني وطالبت بكين بـ"ضمان الاحترام الكامل" لحقوق هذه الأقليّة المسلمة، وذلك في بيان مشترك تلاه السفير الفرنسي في الأمم المتّحدة، الخميس، وسارع نظيره الصيني إلى التنديد به.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في غياب كامل للعرب.. 43 دولة تطالب الصين باحترام حقوق مسلمي الإيغور) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في غياب كامل للعرب.. 43 دولة تطالب الصين باحترام حقوق مسلمي الإيغور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).