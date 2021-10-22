بعد تقارير الانفصال.. شروط من نجم باريس سان جيرمان لزوجته

2021/10/22 | 06:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن لاعب باريس سان جيرمان الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، فرض على زوجته واندا نارا، شروطا قبل عودته لتداريب فريق العاصمة الفرنسية، وذلك بعد تقارير سابقة عن انفصالهما.

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