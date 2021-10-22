بعد فيديوهات تحرش

2021/10/22 | 07:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد الأمن العام في السعودية، الخميس، عددا من مخالفات لائحة الذوق العام في افتتاح موسم الرياض 2021، قائلا في بيان إن الأجهزة الأمنية ستتعامل مع مرتكبيها.

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