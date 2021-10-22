ثاروا.. ثم أقاموا قصورا وسجونا - محمد حسين يونس

2021/10/22 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس يوم 27 يناير 2011 اليوم التالي لبدايات ثورة الشباب ..نشر لي علي ( الحوار المتمدن ) مقال بعنوان ((البياداجوجيا وحلم تفكيك الدولة الامنية)) ..



كنت أعني بالبيادا حذاء الجندى الثقيل ..



و الجوجيا بالانجليزيه تعني الابتزاز للحصول علي اموال باستخدام القوة.وبالتالي فالبيادا جوجيا تعني إبتزاز جماعة عسكرية لأبناء المجتمع بالقوة ..محتمية بمواقعها الوظيفية التي تتيح لها استخدام السلاح والمعتقلات والسج ......





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