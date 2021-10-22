الظاهرة السارترية ح5 - عباس علي العلي

2021/10/22 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي كان من الأولى أن تعتمد مصطلحات الماهوية أو الوصفية الماهوية على الظاهرة السارترية بدلا من مصطلح الوجودية طالما أن هدفها الأول إثبات إصالة الماهية على الوجود، فالوجودية تقتضي حسب المتعارف عليه هو تقديم الوجود كحقيقية موضوعية على ما سواها من المقولات بشكل مستصحب ليبين جوهر موضوع الفكرة وعمادها الفكري، فسارتر ومن تبعه في دراسة الظاهرة أو التبشير فيها أو حتى الأنتماء لها في الأخر يركون على ذات فكرة ال ......





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