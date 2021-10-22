العدالة - نادية خلوف

2021/10/22 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف تطبيق العدالة في سورية يشبه مضغ العلكة ، ففي بعض الأحيان نبصق العلكة ، لنستبدلها بأخرى ، وبين العلكة الأولى و الثانية نفقد توازننا ، فتكون أحكامنا بمزاج العلك .



نعيش في بلد متطور يستعمل الطائرات المسيّرة كالطائرات الورقية ، يراقبها ، لكن ليس بالضرورة أن تنجح الطائرة دائماً في الوصول إلى هدفها، هناك طائرات أخرى ، و أوقات أخرى.



فلتصادر الأردن طائرة مع المخدرات الثمينة لكننا لن نتوقف .



يقال أ ......





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