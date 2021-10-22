2021/10/22 | 08:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني سرّبت بعض المواقع المتخصصة بشؤون التقنية قليلا من المعلومات التي تتعلق بهاتف “iPhone SE 3” المنتظر والذي سيتمتع بمواصفات ممتازة وسعر منافس.وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف المنتظر سيكون مشابها من حيث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص آبل تتحضر لإطلاق هاتف جديد لشبكات 5G بسعر منافس المركز الخبري الوطني.

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