فيسبوك يكافح لمعرفة

2021/10/22 | 08:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يكافح موقع فيسبوك لمعرفة عدد حسابات المستخدمين الذين يقومون بإنشاء أكثر من حساب، كما يكافح للتعامل معها، وفقا لوثائق داخلية.

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