2021/10/22 | 08:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني شيع ذوو ومحبو الشاعر الشعبي سمير صبيح صباح اليوم الجمعة جثمانه الى مثواه الأخير.وتوفي صبيح، فجر اليوم الجمعة إثر حادث سير وقع في قضاء بدرة وجصان في محافظة واسط، والتي يتحدّر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..تشييع جثمان الشاعر الشعبي سمير صبيح في واسط المركز الخبري الوطني.

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