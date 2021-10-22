سفارة السعودية بواشنطن ترسل بيانًا لبرنامج

2021/10/22 | 08:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت السلطات السعودية المسؤول الأمني السابق سعد الجبري بأنه "فاقد للمصداقية"، وذلك في بيان لبرنامج "60 دقيقة" على شبكة CBS الإخبارية الأمريكية، الذي سيبث الأحد المقبل أول لقاء مع الجبري منذ فراره من المملكة عام 2017.

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