إصابات أثناء تنفيذ مذكرة قبض بحق نجل أحد مالكي القنوات العراقية

2021/10/22 | 08:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الجمعة، بوقوع اصابات اثناء تنفيذ مذكرة قبض بحق نجل أحد مالكي القنوات العراقية في محافظة كركوك.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، (22 تشرين الاول 2021)، ان "جهاز الامن الوطني اثناء قيام مفارز مديريتهم بتنفيذ مذكرة قبض وتحري بحق المتهم (مسعود اكرم زنكنة) وفق المادة (430 ق ع) في مدينة كركوك منطقة الماس امام منزل المتهم اعلاه عندما كان يقوم بركن عجلته امام المنزل حيث قامت المفارز بالنزول اليه وتعريفه بهويتهم بانهم من جهاز الامن الوطني العراقي وحاول المتهم بالفرار فورا بعجلته نوع اوباما رصاصي اللون المرقمة (٤٨٢٢١٩ اربيل ) وقام بصدم عجلتين تابعة للقوات الامنية".

واضاف، انه "قام بدهس ضابط الامن (غيث حميد مجيد) وأطلاق النار من مسدسه الشخصي نوع طارق (9ملم) المرقمة (31377232) نحو عناصر مفرزتنا"، لافتا الى انه "بعد ذلك قامت عجلة ثانية نوع نيسان روج سوداء اللون مجهولة اللوحات يستقلها 3 مسلحين تابعين للمتهم المذكور انفا بأطلاق النار المباشر وبشكل عشوائي نحو المفارز وباتجاه المتهم مما ادى ال اصابة ضابط الامن (محمود نعمان شكر) وكذلك اصابة المتهم (مسعود)".

واوضح المصدر، ان "المسلحين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة"، مبينا انه "تم نقل المصابين الى مستشفى كركوك العام لتلقي العلاج، من دون معرفة ان كانت حالتهم خطرة ام لا".

وبحسب مصدر محلي فان "مسعود أكرم زنكة هو نجل صاحب قناة التغيير العراقية".

N.A

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