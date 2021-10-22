وفاة أحد أبرز شعراء العراق الشعبيين إثر حادث سير

2021/10/22 | 08:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الشاعر الشعبي سمير صبيح، فجر الجمعة (22 تشرين الأول 2021)، إثر حادث سير في قضاء بدرة وجصان بمحافظة واسط.

ونعى شعراء، ومنهم كريم دخيل، وحيدر الشكري، رائد ابو فتيان على فيسبوك، بوفاة سمير صبيح.

وسمير صبيح يبلغ من العمر 51 عاما، وهو شاعر شعبي مشهور، ويعد من أبرز شعراء العامية في العراق، حيث كتب العديد من الأغاني العراقية وقدم برنامجا تلفزيونيا شعريا على القناة الرسمية.

#الان اهالي الكوت يشيعون المرحوم الشاعر الكبير سمير صبيح الى مثواه الاخيرالى رحمة الله الواسعة وإنا لله وإنا إليه راجعون 💔 pic.twitter.com/TZOhgJ4CmD

— ذوالفقار الجوراني..✍ (@thualfekar_92) October 22, 2021

N.A

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