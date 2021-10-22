هل تقودنا الرأسمالية الى الجنون؟ الجواب المختصر : نعم - قصي الصافي

2021/10/22 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#قصي_الصافي سوزان روزنثال by Dr.



Susan Rosenthal *ترجمة: قصي الصافي(تمت الترجمة بالاتفاق مع الكاتبة Dr.Susan Rosenthal استاذة وطبيبة متقاعدة في الطب النفسي، عملت في عدد من الجامعات الامريكية، وكان آخر منصب شغلته رئيسة قسم طب الاطفال والمراهقين في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة) الحياة في ظل النظام الرأسمالي محفوفة بالمخاطر.



لا يمكننا أن نحيا بمفردنا ، ولا يمكننا الاعتماد على دعم المجتم ......





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