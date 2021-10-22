هايتي.. خاطفو المبشرين الأميركيين يهددون بقتلهم

2021/10/22 | 08:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد زعيم العصابة الهايتية التي خطفت 17 مبشرا من أميركا الشمالية، بإعدام الرهائن، في فيديو، أعد الأربعاء، ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس.

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