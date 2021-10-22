2021/10/22 | 09:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة فرقة العباس إرسالها تعزيزات عسكرية متنوعة الى فرقة الإمام علي.وذكر بيان لها انه “وبناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أرسلت تعزيزات عسكرية الى فرقة الامام علي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العباس القتالية ترسل تعزيزات عسكرية لفرقة الإمام علي المركز الخبري الوطني.

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