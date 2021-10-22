فرقة العباس القتالية ترسل تعزيزات لفرقة الإمام علي بتوجيه القائد العام (صور) - عاجل

2021/10/22 | 09:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت فرقة العباس القتالية، إرسالها تعزيزات عسكرية إلى فرقة الإمام علي بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة.

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وذكرت إعلام فرقة العباس في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (22 تشرين الأول 2021)، انها "وبناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة ارسلت تعزيزات عسكرية الى فرقة الامام علي (حشد العتبات المقدسة) عبارة اعتدة متوسطة وثقيلة تعويضا لبعض ما تضرر نتيجة الحادث الذي حصل لمخازن فرقة الامام علي في شهر تموز الماضي، انسجاما مع سياستها في دعم تشكيلات حشد العتبات".

واضاف البيان انه "على هامش اللقاء تم مناقشة سبل التعاون بين الفرقتين وقاطع النجف المهم، وتبادل المعلومات الأمنية، كما بحث اللقاء جوانب أخرى تخص إنجاح المهام ضمن الفعاليات المختلفة".

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