مقتل سائحتين وإصابة ثلاثة آخرين في المكسيك

2021/10/22 | 09:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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لقيت سائحتان، ألمانية وهندية، حتفهما وأصيب ألمانيان وهولندية خلال عملية إطلاق نار الخميس في المكسيك، وفق ما أفادت النيابة العامة.

وأوضحت النيابة العامة أن عملية إطلاق النار حصلت في مدينة تولوم الساحلية (جنوب شرق) على ساحل شبه جزيرة يوكاتان.

وكتبت النيابة في كوينتانا رو حيث تقع تولوم وهي منطقة سياحية شهيرة في المكسيك على تويتر "قتل أجنبيان وأصيب ثلاثة بأسلحة نارية داخل منشأة".

وقالت إن "مواجهة" حصلت بين مجموعتين متنافستين تبيعان المخدرات، مشيرة إلى أن واحدة من الضحايا "توفيت على الفور والأخرى في المستشفى".

وتعاني مدينة تولوم موجة من العنف بسبب الاشتباكات بين مهربي المخدرات.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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