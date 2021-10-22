الصحة العالمية تكشف عدد ضحايا الكوادر الطبية منذ تفشي كورونا

2021/10/22 | 09:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عدد ضحايا فيروس كورونا من الكوادر الصحية حول العالم.وقالت المنظمة في بيان، أن “فيروس كورونا تسبب في وفاة ما بين 80 ألفا و180 ألفا من […]

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