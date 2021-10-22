مجلس أمناء شبكة الإعلام ينعى وفاة الشاعر سمير صبيح

2021/10/22 | 09:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نعى مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، اليوم الجمعة، وفاة الشاعر الشعبي سمير صبيح اثر حادث سير في محافظة واسط.وقال المجلس في بيان: “يتقدم المجلس بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد والوسط الشعري […]

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