وفاة الشاعر الشعبي سمير صبيح بحادث مروري في واسط

2021/10/22 | 09:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ توفي الشاعر الشعبي سمير صبيح بحادث مروري في ناحية الدبوني بمحافظة واسط فجر اليوم .ويعد الشاعر الراحل من ابرز الشعراء الشعبيين الذين قدموا برامج شعرية عبر عدد من الفضائيات وكذلك له مشاركات واسعة في المهرجانات الوطنية ./إنتهى

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