وفاة احد اعمدة الشعر الشعبي.. من هو سمير صبيح؟

2021/10/22 | 09:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

نعى عدد من الشعراء والأكاديميين والصحفيين في مواقع التواصل الاجتماعي، الشاعر الشعبي سمير صبيح الذي توفي إثر حادث سير فجر اليوم.

وقال أصدقاء صبيح عبر منشورات في “فيسبوك”، إن “الشاعر الشعبي سمير صبيح توفي في حادث سير بمحافظة واسط فجر اليوم الجمعة”.

وولد الشاعر سمير صبيح في 1970، ينتمي إلى ما يسمى بـ”جيل شعراء الثمانينيات”، وكتب العديد من الأغاني العراقية، فضلًا عن تقديم البرامج الشعرية في القناة الرسمية (العراقية)، وكان سمير يستمع إلى الأغنية العراقية التي كانت تبث في الثمانينات ويعكف على تدوينها كتابة ليقوم بحفظها دون ان يعرف شعراءها، قدم براج برنامج قوافي، والسوالف وشعراء على الطريق، وثالثنه الهوى، راديو الجيل.

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