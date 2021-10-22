وفاة الشاعر سمير صبيح إثر حادث سير

2021/10/22 | 09:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويعد سمير صبيح من الشعراء الرائدين في مجال الشعر الشعبي.

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